Oscars 2022: une 94e édition spécialement repensée

Trois présentatrices

L’Académie avait pensé à supprimer ce rôle d’animation pour dynamiser la soirée. Finalement, l’organisation de la cérémonie a fait marche arrière pour proposer à la place une animation tenue par trois actrices : Regina Hall, Amy Schumer et Wanda Sykes. Ce trio féminin est une première pour les Oscars. Pour justifier cette décision, le producteur de la soirée, Will Packer avait déclaré en février dernier : « Cette année vise à unir les cinéphiles. C’est pourquoi nous avons aligné trois des femmes les plus dynamiques et les plus hilarantes, au style comique très différent ».

Depuis plusieurs années, les audiences de la diffusion télévisée aux États-Unis sont en chute libre avec une perte record de 56 % d’audience en 2021 par rapport à 2020.

Des prix préenregistrés

Toujours dans cette volonté de dynamiser la soirée, la production a souhaité offrir un rythme plus rapide. Pour ce faire, plusieurs remises d’Oscars ont été préenregistrés pour gagner du temps. Entre autres, les prix du son, des décors ou du court-métrage documentaire ont été préenregistrés parmi les huit prix repensés. Cette décision n’a pourtant pas été du goût de tout le monde, notamment de Steven Spielberg. Dans une interview pour Deadline au début du mois de mars, le réalisateur avait déclaré : « Nous faisons des films ensemble, nous devenons une famille où chaque savoir-faire est aussi indispensable qu’un autre. Il n’y a personne qui serait au-dessus ou en dessous aux Oscars, nous sommes tous au même niveau à nous donner à fond pour raconter des histoires le mieux possible. Ça signifie pour moi que nous devons tous être ensemble à la fête, en direct ».

Le temps libéré par ces préenregistrements sera dédié à des courts spectacles et des prestations musicales largement attendues. Billier Eilish et Beyoncé seront présentes pour interpréter « Not Time to Die » et « Be Alive ». Les chansons sont d’ailleurs en lice dans la catégorie de la meilleure chanson de film.

Des Oscars qui s’ouvrent au public

Depuis plusieurs années, les Oscars sont pointés du doigt par plusieurs polémiques : trop blanc, trop lisse, trop élitiste. Pour casser son image d’un petit monde renfermé sur lui-même, l’Académie a décidé d’ouvrir un nouveau prix du public. Les téléspectateurs pouvaient participer aux votes sur Twitter pour déterminer le film le plus populaire de l’année. La remise de ce prix l’an prochain sera d’ailleurs réalisée par trois votants sélectionnés cette année-ci.