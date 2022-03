Les moments marquants des Oscars (photos et vidéo)

L’acteur américain Troy Kotsur, sourd de naissance, a été sacré meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation dans « CODA » lors de la cérémonie des Oscars dimanche à Los Angeles. L’artiste âgé de 53 ans entre ainsi dans l’histoire en devenant le premier acteur masculin sourd à remporter un Oscar grâce à ce rôle, tout en humour et sensibilité, de père de famille grognon, mais aimant dans « CODA ». Troy Kotsur, qui a dédié sa victoire à la « communauté des sourds et des handicapés », a été applaudi en langue des signes par les invités des Oscars lorsqu’il est venu chercher son prix sur scène.

L’incroyable performance de Beyoncé en hommage aux soeurs Williams (avec sa fille de 10 ans dedans)

Beyoncé a interprété la chanson « Be Alive » tirée du film sur les soeurs Williams « La méthode Williams ». Elle n'était pas à Hollywood mais à Compton, la région de Californie où Serena et Venus Williams ont travaillé leur talent pour le tennis. La chanteuse de 40 ans et ses danseuses portaient des robes couleur balle de tennis. Blue Ivy, la fille de Beyoncé et Jay Z, a fait une apparition remarquée dans la vidéo.

Will Smith frappe le présentateur des Oscars en direct

C’est le moment que tout le monde retiendra des Oscars 2022 : Will Smith est monté sur scène pour frapper Chris Rock, qui venait de faire une mauvaise blague sur le crâne presque chauve de sa femme. Une coupe de cheveux qui n’a rien d’un choix : Jada Pinkett Smith souffre d’une maladie auto-immune. Personne ne s’attendait au geste violent de Will Smith, couronné pour sa prestation dans La méthode Williams. L’article complet sur l’incident est à lire ici.

Les stars rendent hommage à l’Ukraine

Sean Penn avait juré qu'il ferait fondre ses Oscars si le président ukrainien n'était pas invité aux Oscars. Il va devoir passer à l'action...

Les Oscars ont évoqué les combats qui font rage actuellement en Ukraine en demandant une minute de silence aux invités.

Les stars ont rendu hommage à l'Ukraine à leur façon: Jason Momoa en portant discrètement les couleurs du drapeau ukrainien sur son costume, Pedro Almodovar avec un ruban bleu sur lequel on pouvait lire #WithRefugees et Jamie Lee Curtis avec ce même ruban autour du doigt.

Mila Kunis, très investie depuis le début de l'invasion russe, s'est exprimée au sujet du conflit sur la scène des Oscars: « Lorsque vous êtes témoin de la force et de la dignité de ceux qui font face à une telle dévastation, il est impossible de ne pas être ému par leur résilience. On ne peut s'empêcher d'être en admiration devant ceux qui trouvent la force de continuer à se battre malgré des ténèbres inimaginables. »

Hans Zimmer en peignoir au bar de l’hôtel

Hans Zimmer a été récompensé pour la musique du film « Dune ». Le compositeur, actuellement en tournée, n'était pas présent à la cérémonie. Sa fille l'a réveillé alors qu'il dormait profondément dans son hôtel d'Amsterdam. Il a fini en peignoir au bar de l'hôtel. Il a partagé la photo de ce moment incongru sur Twitter.

Jane Campion reçoit l’Oscar de la meilleure réalisatrice

Jane Campion a remporté l'Oscar de la meilleure réalisatrice 27 ans après l'Oscar du meilleur scénario pour le film « La leçon de piano ». Jane Campion a été récompensée pour « The Power of the Dog », disponible sur Netflix. Elle est la troisième femme à être distinguée par cette récompense prestigieuse, un an seulement après Chloé Zhao.

Toutes les récompenses des Oscars

Meilleure réalisatrice: Jane Campion pour « The Power of the dog »

Meilleure chanson originale: « No time to die » de Billie Eilish

Meilleure actrice : Jessica Chastain pour « Dans les yeux de Tammy Faye »

Meilleur acteur : Will Smith pour « La méthode Williams »

Meilleur film international : « Drive My Car »

Meilleur costume pour « Cruella »

Meilleur son: « Dune » (Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill and Ron Bartlett).

Meilleur montage: « Dune » (Joe Walker).

Meilleure musique originale: « Dune » (Hans Zimmer).

Meilleur décor: « Dune ».

Meilleurs maquillages et coiffures: « Dans les yeux de Tammy Faye » (Linda Dowds, Stephanie Ingram and Justin Raleigh).

Meilleur court-métrage animé: « The Windshield Wiper » (Alberto Mielgo and Leo Sanchez).

Meilleur court-métrage documentaire: « The Queen of Basketball » (Ben Proudfoot).

Meilleur court-métrage de fiction: « The Long Goodbye » (Aneil Karia and Riz Ahmed).

Meilleur second rôle féminin: Ariana DeBose ppur « West Side Story ».

Meilleur acteur dans un second rôle: Troy Kotsur pour « CODA » .

Meilleure photographie: « Dune » (Greig Fraser).

Meilleurs effets visuels: « Dune ».

Meilleur film d'animation: « Encanto ».