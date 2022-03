Le dernier concert de Phil Collins: la vidéo émouvante

Les fans de Genesis du monde entier se sont rendus à Londres ce mardi 26 mars pour assister au tout dernier concert de Genesis. Le groupe qui s’est formé en 1967 au pensionnat Charterhouse dans le sud-est de l’Angleterre a fait ses adieux à son public après 55 ans de carrière.

Une soirée forte en émotion au cours de laquelle Phil Collins, Mike Rutherford et Tony Banks ont joué 23 de leurs titres emblématiques : « I Can’t Dance », « Mama », « Turn It On Again », « No Son Of Mine » ou encore « Invisible Touch ».