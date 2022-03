Will Smith «gêné» s’excuse publiquement: «Ce que j’ai fait était inacceptable»

Will Smith a perdu son sang froid aux Oscars lorsque Chris Rock a fait une blague sur son épouse Jada Pinkett Smith. Chris Rock se moquait de la maladie dont souffre Jada, l'alopécie. Will Smith est monté sur scène et lui a admnistré la gifle du siècle. Il s'exprime enfin publiquement sur ce geste choquant.

L’acteur Will Smith a présenté lundi ses excuses via Instagram à l’humoriste Chris Rock, qu’il avait giflé la veille sur la scène des Oscars après une blague sur les cheveux ras de son épouse Jada Pinkett Smith, qui souffre d’alopécie.

« La violence sous toutes ses formes est toxique et destructrice. Mon comportement la nuit dernière aux Oscars était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du boulot, mais une blague sur le problème de santé de Jada était trop pour moi et j’ai réagi de manière émotionnelle », explique Will Smith.