Une francophone séduit le «The Voice kids» flamand

Marie-Émilie, 13 ans, s’est démarquée lors des auditions à l’aveugle de « The Voice van Vlaanderen », émission diffusée sur VTM. Sélectionnée pour continuer l’aventure, la jeune fille, qui habite à Genval, a séduit le public grâce à sa reprise de « Piece of My heart ». Dans les prochaines semaines, elle passera l’épreuve tant redoutée des « Duels ».

Vous participez à la version néerlandophone de l’émission, la langue n’était pas un problème ?

Non car depuis mes maternelles, je suis à l’école en immersion. Mes frères et sœurs parlent aussi le néerlandais et nous sommes bilingues.

Connaissiez-vous tous les jurés de l’émission ?