Jean Testanière évoque ses capacités de voyance: « Je transmets ce que l’on me montre, sans embellir ni dramatiser »

Depuis son enfance, Jean se sent « différent des autres ». Il arrive à décrire des scènes qui vont se produire dans un futur proche. Au fil des ans, il va apprendre à vivre avec cette particularité lui permettant de prédire ce qui va arriver. Il entre aussi en contact avec des personnes décédées, devenant le lien entre notre monde et celui des esprits. Par ses dons de voyance et de guérisseur, il convainc même les plus sceptiques. De nombreuses personnes, anonymes comme célébrités, lui demandent régulièrement des conseils.

Comment décririez-vous votre don ?