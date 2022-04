Profiter de loisirs et d’activités récréatives tout en bénéficiant d’une éducation non formelle.

En dehors de l’école et de la famille, les enfants peuvent participer à de nombreuses activités. Qu’elles soient sportives, artistiques, culturelles ou tout simplement ludiques, elles sont accessibles à tous et tiennent compte de leurs besoins, de leurs rythmes, tout en stimulant leur développement. Et puis surtout, elles sont… vraiment cool !