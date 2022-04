La série documentaire «Les coulisses de l’Histoire» s’intéresse à la Résistance selon Winston Churchill

Élodie de Sélys présente le documentaire de ce soir, suivi d’un débat en plateau.

Que dévoile cette soirée consacrée à « la Résistance au service de Sa Majesté »…

On va en fait découvrir un organisme secret britannique mis en place par Winston Churchill lors de la Deuxième Guerre mondiale afin de coordonner les actions de résistance depuis l’Angleterre. On sait que le gouvernement belge était en exil à Londres, mais il y avait aussi ce « service » pour les pays occupés ou attaqués par l’Allemagne ainsi que pour les pays neutres. Ce qui est assez intéressant, c’est que les historiens ne s’accordent pas tous sur son importance. Dans le documentaire, on peut se dire que c’est un service secret qui a coordonné plusieurs mouvements de résistance, notamment avec des groupes belges, mais les historiens présents sur le plateau de l’émission nuancent un peu son influence.