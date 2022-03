Pour Jim Carrey, Will Smith aurait dû être arrêté: «Je lui aurais réclamé 200 millions de dollars»

Depuis la claque de Will Smith à Chris Rock aux Oscars, on a beaucoup entendu les partisans de Will. Ceux qui soutiennent Chris commencent à sortir du bois.

Jim Carrey, lui, s'est dit « dégoûté » par la standing ovation réservée à Will Smith lorsqu'il a remporté son Oscar. « Pour moi, ces applaudissements sont une indication claire que nous ne sommes plus un club cool. » Il estime que Will Smith aurait dû être arrêté.

À la place de Chris Rock, il aurait porté plainte: « Moi, j'aurais annoncé dès le lendemain que je poursuivais Will pour 200 millions de dollars, parce que cette vidéo sera là pour toujours. Elle sera omniprésente. Cette insulte va durer très longtemps. Si vous voulez crier depuis le public, montrer votre désapprobation, dire quelque chose sur Twitter, c'est ok. Mais vous n'avez pas le droit de monter sur scène et de frapper quelqu'un au visage parce qu'il a prononcé des mots. »

Jim Carrey a confié qu'il n'avait « rien contre Will Smith ». « Il a fait de grandes choses. Mais ce n'était pas un bon moment . »

Alec Baldwin se demande si quelqu’un a aidé Chris Rock

Alec Baldwin, qui s'apprête à devenir papa pour la septième fois, a également exprimé son soutien à Chris Rock. Sur Twitter, il écrit: « Je ne lis pas grand-chose au sujet de la façon dont les producteurs ont aidé Chris. Mais je t'aime Chris Rock. Et je suis désolé que les Oscars aient tourné au Jerry Springer Show. » Le « Jerry Springer Show » est le programme télévisé américain qui avait inspiré « Ça va se savoir », diffusé chez nous sur AB3, au début des années 2000. L'émission invitait des gens qui se disputaient et finissaient souvent par en venir aux mains.

Julie Delpy : « Chris Rock est gentil, sensible, talentueux »

Julie Delpy, qui a joué dans le film « Two Days in New York » avec Chris Rock, a partagé sur Instagram une photo sur laquelle elle l'embrasse sur la joue. « Il ne s'agit pas de prendre parti, c'est mon expérience avec Chris Rock, un humain imparfait (comme nous tous) mais gentil, sensible et extrêmement talentueux ».

Zoë Kravitz ne cite pas Will mais elle est « apparemment » choquée par son geste