Jim Carrey s’en prend à Will Smith: de vieilles vidéos le mettent dans l’embarras

À peine Jim Carrey, en pleine promotion de « Sonic 2 », a-t-il pris la défense de Chris Rock, que les réseaux sociaux lui rappellent qu'il a, comme Will Smith, des choses à se reprocher.

Jim Carrey a donné son avis sur l'incident des Oscars. Il a déclaré qu'il aurait porté plainte contre Will Smith et que celui-ci aurait dû être arrêté après son geste. Mais Jim Carrey lui-même s'est souvent fait remarquer lors des cérémonies de remise de prix. Alors qu'il se dit « écoeuré » par la réaction du public des Oscars, certains de ses agissements passés lui sont reprochés par les internautes.

Aux MTV Movie Awards de 1997, Jim Carrey, 35 ans à l'époque, monte sur scène pour recevoir sa récompense et embrasse de force Alicia Silverstone, 19 ans à peine. Un internaute qui partage cette vidéo estime que Jim Carrey est mal placé pour dire que le geste de Will Smith était « égoïste » et qu'il avait « assombri le moment de gloire de tout le monde ».