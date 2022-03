Whoopi Goldberg, membre des Oscars, raconte les coulisses de la gifle de Will Smith (vidéo)

Les Oscars ont ouvert une enquête sur la gifle que Will Smith a donnée à Chris Rock. Tout le monde y va de son petit commentaire et cette fois, c'est Whoopi Goldberg qui a réagi dans l'émission américiane « The View » dont elle est co-présentatrice. Whoopi est membre de l'Académie des Oscars, elle est donc au courant des derniers développements de l'histoire.

Elle explique pourquoi Will Smith a été pris en charge par Denzel Washington, Tyler Perry et Bradley Cooper à sa sortie de scène alors que personne n’a vu quelqu’un aider Chris. « Personne n'était autorisé à retourner sur scène, il y avait des gens en coulisses qui se sont occupés de Chris. Et si Will a été pris en charge par des collègues, c'est parce que personne ne savait quel était son état et s'il allait faire d'autres folies. Il avait besoin d'être calmé. »