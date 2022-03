Qu’est-ce que l’aphasie, le mal dont souffre Bruce Willis?

Les gens qui souffrent d'aphasie ont très vite du mal à s'exprimer. Elles parlent avec des phrases courtes ou incomplètes ou alors ce qui sort de leur bouche n'a pas de sens. Elles remplacent un mot ou un son par un autre. Les aphasiques peuvent ne plus comprendre les autres ou écrire des phrases qui n'ont pas de sens.

Les lésions du côté gauche du cerveau touchent directement le langage. Si elles sont du côté droit, l'aphasie provoque des problèmes d'attention et de mémoire.

Il existe deux types d'aphasie: l'aphasie fluente ou l'aphasie de Wernicke, qui peut amener les gens à dire des phrases qui n'ont aucun sens, à ajouter des mots inutiles et même à créer des mots inventés. L'aphasie non fluente s'appelle l'aphasie de Broca, qui amènent les gens à « parler en phrases courtes produites avec beaucoup d'efforts », même si elles sont capables de « comprendre le discours et de savoir ce qu'elles veulent dire ».

Si l'aphasie touche principalement les adultes, les jeunes enfants peuvent aussi en souffrir. Il n'y pas de traitement mais les gens qui en souffrent peuvent recourir à l'orthophonie pour améliorer leurs capacités de communication.

Aucun détail n’a été donné sur le type d’aphasie dont souffre Bruce Willis.