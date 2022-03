Le pantalon de Katy Perry se déchire en direct (vidéo)

Katy Perry a vécu un grand moment de solitude dans « American Idol ». Alors qu'elle donnait une performance live de son tube « Teenage Dream » aux côtés de Luke Bryan, un des jurés de l’émission, la chanteuse a vu son jean se fendre en deux sous les yeux du public. Elle a terminé sa chanson avec du scotch jaune sur les fesses pour tenir ce qui restait du pantalon.

La chanteuse, mariée à Orlando Bloom et mère d’une petite fille prénommée Daisy, participe à la 20ème édition du télé-crochet américain « American Idol » en tant que juré. Elle est accompagnée par Luke Bryan et Lionel Richie qui tiennent aussi ce rôle. Après six épisodes, les auditions sont enfin terminées et les candidats sélectionnés ont été invités à Orpheum Theatre, à Los Angeles, pour la suite de la compétition. Dans l'épisode diffusé lundi soir, Katy Perry a tout donné pour faire le show...