Britney Spears revient sur la terrible trahison de Justin Timberlake

Ils étaient jeunes, beaux, célèbres, ils étaient le couple le plus connu des États-Unis, idolâtrés par des millions de personnes. Justin Timberlake et Britney Spears ont eu une relation de trois ans, qui s’est mal terminée.

Après leur rupture, l’acteur et chanteur a enregistré le tube planétaire « Cry me a River », basé sur leur rupture. La médiatisation de leur histoire a propulsé Justin Timberlake et sa chanson sur le devant de la scène. Il a joué de leur séparation pour se faire connaître, il a même engagé une doublure de Britney pour le clip de la chanson qui a eu un énorme succès et n’a pas manqué d’entacher la réputation de la chanteuse superstar.

Depuis qu’elle a repris le contrôle de sa vie, Britney Spears a beaucoup de choses à dire et publie énormément sur Instagram. Lundi 28 mars, elle a d’ailleurs expliqué avoir eu un appel avec Jésus à propos des gens qui l’ont trahie, celui-ci lui disant que « Ton ex t’a trahie. Il a sorti son premier album en utilisant ton nom et en prétextant que tu l’avais trompée. »