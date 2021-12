Britney Spears a de nouveau «les pouvoirs de faire tout ce qu’elle veut»

Matthew Rosengart, l’avocat de Britney Spears, vient d’annoncer que la chanteuse avait de nouveau retrouvé pleinement sa liberté. La superstar peut de nouveau signer des documents officiels par elle-même, une première depuis sa mise sous tutelle il y a treize ans. Après des mois de lutte et de procès notamment contre son père et sa tutelle jugée « abusive », Britney Spears est une « femme indépendante et libre » déclare son avocat.

À travers son avocat, Britney Spears fait savoir qu’elle est « très heureuse » de cette décision et de la fin de sa tutelle « corrompue ». Matthew Rosengart a ajouté à propos de Jamie Spears, le père et ancien tuteur de la chanteuse : « Mr. Spears est un tuteur en disgrâce. C’est un fait ». Enfin, il a demandé que les paparazzis et les tabloïds soient « davantage respectueux de Britney et des autres célébrités ».