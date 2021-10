Britney Spears remercie ses fans de l’avoir aidée à se libérer de la tutelle de son père

La mesure avait été mise en place en 2008 après des troubles mentaux diagnostiqués chez Britney Spears, rappelle BFM TV. Désormais, la gestion des finances et de la vie privée de l’artiste a été confiée à des professionnels. Ravie de cette décision, la chanteuse a tenu à remercier sa grande communauté de fans pour l’avoir aidée à se libérer de cette tutelle. Elle estime en effet que ce mouvement qui a pris de l’ampleur ces dernières années a pesé dans le choix du tribunal. Elle a ainsi publié une vidéo sur Twitter, accompagné d’un message empli d’émotions.

« Le mouvement #FreeBritney… Je n’ai pas de mots… Grâce à vous et à votre résilience acharnée pour me libérer de ma tutelle. Ma vie est maintenant dans cette direction !!!! Hier soir, j’ai pleuré pendant deux heures, parce que mes fans sont les meilleurs et que je le sais », a-t-elle écrit, heureuse.