Britney Spears annonce en vidéo s’être fiancée à Sam Asghari

Quelques jours après la demande de son père Jamie Spears de mettre fin à la tutelle qu’il exerçait sur elle, Britney Spears a annoncé sur Instagram à ses fans qu’elle venait de se fiancer avec Sam Asghari. La star américaine, 39 ans, est en couple depuis 5 ans avec lui, mais a été déjà été mariée deux fois par le passé, en 2004 avec Jason Alexander (pendant trois jours), et l’année d’après avec Kevin Federline, père de ses deux garçons, Sean Preston et Jayden James.

Britney Spears et Sam Asghari ont tous deux publié la nouvelle sur Instagram donc, la première en vidéo et le deuxième avec une photo où ils s’embrassent. « Je ne peux pas le croire », a simplement écrit l’interprète de « Oops, I Did It Again ».