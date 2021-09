Le père de Britney Spears demande la fin de la tutelle de sa fille

Britney Spears et Jamie Spears étaient en bataille dans les tribunaux depuis le début d’année pour enfin mettre fin à 13 années de tutelle. Finalement, le père de la star cède et demande à la justice américaine que ce régime s’arrête. Ce dernier a déclaré ne vouloir « que le meilleur pour sa fille ». La tutelle de Britney Spears régissait tous les aspects de sa vie, de la gestion de sa vie personnelle à ses affaires financières.

Lors des audiences pour faire valoir la fin de sa tutelle, Britney Spears avait fait part de son désarroi de ne plus être charge de rien. Elle avait aussi annoncé qu’elle n’avait pas le droit de décider si elle voulait fonder une famille ou non. Elle ne pouvait plus non plus conduire depuis 2008. Un mois auparavant, Jamie Spears, son père avait fait un pas dans sa direction en déclarant être prêt à renoncer à être son tuteur, mais il estimait le système était encore nécessaire pour la star. Il a déclaré « travailler avec le tribunal et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition en douceur vers un nouveau tuteur ».