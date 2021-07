Britney Spears: le juge rejette la demande de fin de tutelle

La levée de la tutelle de Britney Spears par son père, qui dure depuis treize ans, n’est visiblement pas proche de se terminer. Selon TMZ, le juge charger de statuer sur la demande de la star d’en finir avec cette tutelle a décidé de ne pas accéder à sa réclamation. Il a juste accepté que la société Bessemer Trust devienne co-tuteur avec Jamie Spears, demande que l’avocat de Britney Spears, Sam Ingham, avait faite en dernier recours.

Le témoignage de la chanteuse le 23 juin dernier devant le tribunal de Los Angeles n’a donc pas eu l’effet escompté sur le juge. Britney Spears avait confié lors d’une audience en visioconférence qu’elle était « déprimée et traumatisée » et qu’elle jugeait « abusive » la tutelle dont elle faisait l’objet. « Je veux juste reprendre ma vie, ça fait treize ans et ça suffit », avait-elle clamé, ajoutant notamment : « Je ne suis pas heureuse, je ne peux pas dormir. Je suis tellement en colère ».

Le 23 juin, des centaines de fans de Britney Spears se sont rassemblées à Los Angeles pour soutenir leur idole et assister, grâce à des haut-parleurs placés devant le tribunal, à l’audition. « La réalité est bien pire que ce à quoi nous nous attendions », se sont désolés plusieurs d’entre eux, munis de pancartes #FreeBritney.