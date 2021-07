Britney Spears assure qu’elle est «loin» d’avoir tout dit sur sa tutelle

Britney Spears compte bien dévoiler tout ce que représente cette tutelle pour elle. La chanteuse est en pleine bataille judiciaire pour demander la fin de sa tutelle qui dure depuis 13 ans. Dans un post sur Instagram, elle réaffirme sa volonté de sortir de son « silence ».

Depuis plusieurs années, son père et une professionnelle des tutelles contrôlent tous les aspects de la vie de la chanteuse, qui ne compte pas se laisser faire. Elle écrit en légende d’une photo, que les informations qui ont été rendues publiques ces dernières semaines ne sont qu’une partie seulement de la réalité : « J’ai dit dans une récente publication que la vie continue, mais c’est toujours plus facile à dire qu’à faire (…) Nous savons tous que je ne pourrai jamais oublier et tourner la page tant que je n’aurai pas dit tout ce que j’ai à dire… et c’est loin d’être le cas ! ». Elle ajoute pour conclure son post : « On m’a dit pendant si longtemps de garder le silence, et j’ai le sentiment que je ne fais que commencer ».