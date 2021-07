L’avocat de Britney Spears veut passer à la vitesse supérieure pour démettre le père de la tutelle

L’avocat de Britney Spears, Mathew Rosengart, a annoncé qu’il voulait entamer des démarches « agressives et rapides ». Son objectif, que le père de la star, Jamies Spears « démissionne » de son rôle de co-gérant de la tutelle de sa fille. Depuis quelques mois, Britney Spears est en lutte contre cette tutelle qui lui empêche tout contrôle sur sa vie depuis ces treize dernières années. Son père est notamment en charge de la gestion de ses biens. L’avocat de Britney Spears souhaite que ce ne soit plus le cas.

Depuis son passage au tribunal il y a quelques semaines, la star de la pop n’a pas eu gain de cause, sauf pour le choix de sa défense. Depuis elle a changé d’avocat, qui semble bien vouloir passer à la vitesse supérieure. Mathew Rosengart a d’ailleurs annoncé : « Mon cabinet et moi-même travaillons de manière agressive et rapide afin de déposer une requête visant à démettre Jamie Spears (de ses fonctions), à moins qu’il ne démissionne d’abord ».