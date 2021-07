Première victoire de Britney Spears dans son combat pour faire lever sa tutelle

Pour la première fois depuis l’instauration - il y a treize ans - de cette tutelle principalement gérée par son père et qu’elle conteste de façon de plus en plus véhémente, l’interprète de «Toxic» et «Baby One More Time» a vu son horizon s’éclaircir. « On avance les gars... on avance », a salué la star sur Instagram, se filmant en train de faire la roue sur une pelouse, en guise de célébration.

La juge des Los Angeles chargée de décider si Britney Spears doit ou non faire l’objet de cette mesure restrictive a en effet autorisé mercredi la chanteuse à choisir par elle-même l’avocat pour la défendre dans cette procédure, ce qu’elle n’avait pas été en mesure de faire jusqu’ici.