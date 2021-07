Faut-il lever la tutelle de Britney Spears? L’affaire retourne devant les tribunaux

« Je veux juste reprendre ma vie, ça fait treize ans et ça suffit », avait supplié l’interprète de « Toxic » et « Baby One More Time ». Des confidences qui avaient reçu un soutien massif, de son ex-petit ami Justin Timberlake, à Christina Aguilera ou Madonna… Et ravivé une nouvelle fois la campagne #FreeBritney (#LibérezBritney en français) orchestrée dans la rue et sur les réseaux sociaux par certains fans. Ces derniers sont une nouvelle fois attendus devant le tribunal ce mercredi.