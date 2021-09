Le père de Britney Spears s’oppose au tuteur de transition choisi par sa fille

En attendant la décision du tribunal en charge du dossier, Britney Spears et son avocat ont présenté un comptable assermenté, John Zabel pour faire la transition entre la tutelle tenue par le père de la chanteuse et le retour à l’autonomie complète de la star. Cependant, Jamie Spears a clairement montré son désaccord vis-à-vis de ce choix.

Les choses ne sont pas calmées entre Britney Spears et son père, Jamie Spears. Une nouvelle audience devait avoir lieu aujourd’hui pour décider de la fin de la tutelle de la chanteuse. Son père avait accepté de se retirer de son poste de tuteur. De son côté, la star et son avocat souhaitaient que ce retrait soit immédiat.

Selon le père de la star, John Zabel n’est pas « hautement qualifié » pour gérer une fortune estimée à 60 millions de dollars, comme le rapporte TMZ. Le père de Britney Spears a donc fait parvenir une requête avec des éléments plaidant en défaveur du comptable assermenté. En cause, l’homme aurait déjà perdu un million de dollars par le passé, en ayant investi dans un projet immobilier frauduleux. Jamie Spears ajoute aussi vouloir garder son poste jusqu’à la fin effective de sa tutelle.

L’avocat de Britney Spears, Mathew Rosengart s’est violemment opposé aux arguments de Jamie Spears. L’avocat a déclaré dans des documents juridiques rapportés par Los Angeles Times : « M. Spears n’a bien évidemment jamais été qualifié (pour s’occuper de la fortune de sa fille, NDLR), et ce, pour de nombreuses raisons déjà dans le dossier, depuis son manque de compétences financières, son dépôt de bilan, son alcoolisme avéré, et jusqu’au traumatisme qu’il a causé à sa fille depuis l’enfance et à l’injonction d’éloignement pour violence domestique récemment établie à son encontre ».

Une demande d’enquête

Par ces propos, l’avocat de la star fait référence à plusieurs faits rapportés dans le documentaire « Controlling Britney Spears ». Dans ce dernier, on apprend que Jamie Spears est légalement interdit de voir ses petits enfants. Ces derniers ont accusé leur grand-père d’avoir été plusieurs fois violent contre eux. Enfin, des révélations faisaient aussi état de la surveillance téléphonique que le père de Britney Spears avait mise en place sur les communications de sa fille. Dans le cadre de ces accusations, Mathew Rosengart a demandé qu’une enquête soit ouverte pour faire la lumière sur ces accusations.