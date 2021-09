Britney Spears placée sous écoute par son père pendant sa tutelle selon un témoin

Ce vendredi soir, le New York Times a publié la deuxième partie de son documentaire sur la chanteuse de « Baby One More Time », « Controlling Britney Spears ». Et la révélation la plus fracassante vient sûrement d’un ancien membre de l’équipe de sécurité de l’artiste, Alex Vlasov. Comme il l’explique au quotidien américain, Britney Spears aurait bel et bien été placée sous surveillance constante par son père, Jamie. Un contrôle très intrusif, sans respect pour sa vie privée.

« Pas traitée comme un être humain »

Selon Alex Vlasov, un micro était placé sur la chanteuse et son téléphone était épié. Il présente également plusieurs preuves montrant que tout était scruté : mails, textos, appels, visioconférences, etc. Et ce pendant neuf ans ! Une surveillance étroite rendue possible grâce à une reconfiguration de ses appareils d’Apple lorsqu’elle a voulu changer d’iPhone. Un « groupe de discussion » rassemblait par ailleurs les personnes chargées de la surveiller : Jamie Spears, Edan Yemini (le chef de la sécurité), Robin Greenhill (en charge du management de la star) et des « responsables de la sécurité ».