Britney Spears désactive subitement son compte Instagram, puis s’explique auprès de ses fans inquiets

Les fans de Britney Spears étaient en ébullition mardi soir, lorsqu’ils ont remarqué que le compte Instagram de leur idole avait été désactivé. Plutôt active sur le réseau social, où elle venait d’annoncer ses fiançailles avec son compagnon Sam Asghari , Britney Spears venait justement de publier un message intriguant. « Grandir dans un monde où pratiquement tout ce que je faisais était contrôlé par quelqu’un d’autre… J’espère que ce message parviendra aux personnes qui ont été confuses ou manipulées par un système ! Non, vous n’êtes pas seules et non… vous n’êtes pas folles ! Les gens ont besoin d’entendre ça avant qu’il ne soit trop tard ! J’ai attendu 13 ans et je compte sur ma liberté ! », écrivait la star américaine, en référence à la tutelle exercée par son père depuis tout ce temps, mais qui va être levée .

Le retrait soudain de Britney Spears des réseaux sociaux a donc inquiété ses fans, étant donné que le compte Instagram était la seule manière d’avoir des nouvelles de l’interprète de « Oops I Did It Again ». Mais l’artiste a fini par donner de ses nouvelles, via Twitter. « Ne vous inquiétez. Je fais juste une pause avec les réseaux sociaux pour célébrer mes fiançailles. Je reviens vite », peut-on lire sur son compte officiel.