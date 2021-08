Que signifie vraiment le renoncement du père de la tutelle de Britney Spears?

Le père de Britney Spears a accepté de renoncer à assumer la tutelle qu’il exerce depuis 13 ans sur la chanteuse américaine, qui avait lancé une offensive judiciaire ultra-médiatisée pour qu’il n’ait plus son mot à dire dans ses affaires personnelles et financières.

Si cette nouvelle correspond à ce que souhaitait en partie la chanteuse, à savoir ne plus avoir son père en charge de tous les aspects de sa vie, cela ne veut pas dire que la tutelle sera réellement levée à partir de maintenant. Les avocats du père de la chanteuse ont en effet écrit dans le document de la procédure : « Est-ce qu’un changement de tuteur maintenant est dans l’intérêt de Mme Spears ? C’est hautement discutable ». Jamie Spears a tout de même décidé de se retirer de cette charge, estimant que la bataille publique n’est dans l’intérêt de personne : « Néanmoins, bien que M. Spears soit la cible d’attaques acharnées et injustifiées, il ne pense pas qu’une bataille publique avec sa fille sur son rôle de tuteur soit dans le meilleur intérêt ».

Pour l’avocat de Britney Spears, cette décision est tout de même réjouissante puisque Jamie Spears admet qu’il est temps pour lui de ne plus être en charge de ce dossier. L’avocat promet de « continuer (l’)enquête énergique sur le comportement de M. Spears, et d’autres, ces 13 dernières années, pendant qu’il récoltait des millions de dollars des biens de sa fille ».

Les avocats du père de Britney Spears ajoutent : « Si les gens étaient au courant de tous les faits de la vie personnelle de Mme Spears, pas seulement les hauts mais aussi les bas, tous les problèmes de santé mentale et d’addiction qui l’ont affectée, et tous les défis de la tutelle, ils feraient l’éloge de M. Spears pour le travail qu’il a fait, ils ne le vilipenderaient pas ».

Soutien des fans

Depuis des années, une armée de fans milite sur les réseaux sociaux (mais aussi parfois dans la rue avec des rassemblements) pour « libérer » la chanteuse, décortiquant le moindre de ses gestes et disant y voir des appels à l’aide. Fin juin, la chanteuse s’était dite devant la justice « traumatisée » et « déprimée ». Durant une vingtaine de minutes, parlant de manière ininterrompue avec un débit extrêmement rapide, elle avait assuré avoir dû prendre des médicaments pour contrôler son comportement, ne pas avoir été autorisée à prendre des décisions concernant ses amitiés ou ses finances, et ne pas avoir pu se faire retirer un stérilet alors qu’elle souhaitait avoir d’autres enfants. « Je veux juste reprendre ma vie, ça fait treize ans et ça suffit », avait-elle supplié. Une nouvelle audience est prévue pour le 29 septembre.

Sur Twitter, une vague de soutien est apparue dès l’annonce de renoncement de Jamie Spears. Les internautes ont fait comprendre leur soulagement pour cette décision première étape vers une libération totale peut-être de la chanteuse, même parfois avec quelques montages.