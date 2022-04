L’Académie des Oscars a appelé Will Smith et l’a mis en garde

Une décision sera prise dans les jours, les semaines à venir au sujet de Will Smith : pourra-t-il garder son Oscar ? L’Académie des Oscars a entendu l’acteur via un appel Zoom.

L'Académie des Oscars a appelé Will Smith via Zoom pour l'entendre sur la gifle qu'il a donnée à Chris Rock lors de la soirée de dimanche. « L'Académie a entendu toutes les parties impliquées. Will Smith a été entendu et prévenu que ses actions auraient des conséquences. »

Selon CNN, Will Smith a réitéré ses excuses auprès de l'Académie lors de cet appel. L'incident fut « une expérience traumatisante et choquante pour tout le monde ». Une expérience qui est encore en train d'être digérée. « Les gens ont été témoin d'un événement jamais vu auparavant à la télé. »