Le Kremlin veut «expliquer» le conflit en Ukraine à Gérard Depardieu

L’acteur a dénoncé les « folles dérives inacceptables » de Poutine et a annoncé que la totalité des recettes de ses trois concerts prévus début avril au Théâtre des Champs-Elysées « reviendra aux victimes ukrainiennes ».

« Je pense que Depardieu ne comprend sans doute pas tout ce qui se passe, car il n’est pas totalement plongé dans l’actualité politique », a persiflé vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. « Il ne comprend pas (…) ce que sont (les régions séparatistes prorusses en Ukraine de) Donetsk et Lougansk, il n’est pas au courant des bombardements de civils », dont Moscou accuse Kiev, a-t-il ajouté.

Le Kremlin a proposé vendredi d’« expliquer » le conflit en Ukraine à Gérard Depardieu, estimant que le célèbre acteur français ne « comprenait » pas la situation après sa sortie le jeudi 31 mars sur les « folles dérives » de Vladimir Poutine. Gérard Depardieu, détenteur d’un passeport russe et d’habitude élogieux à l’égard de M. Poutine, a critiqué l’offensive en Ukraine, estimant que « le peuple russe n’est pas responsable des folles dérives inacceptables de (ses) dirigeants comme Vladimir Poutine ».

« Si cela est nécessaire, nous sommes prêts à le lui raconter et à lui expliquer afin qu’il comprenne mieux. S’il le souhaite », a conclu M. Peskov. Signe de l’agacement suscité à Moscou par les critiques de Depardieu, un député russe, Soultan Khamzaev, a appelé les autorités à lui retirer la nationalité russe et à transférer ses biens immobiliers dans le pays à des associations caritatives. « Il est important de parler de la nécessité de retirer son passeport à Gérard Depardieu pour ses attaques présomptueuses et sa prétention à parler au nom du peuple russe, qui ne lui a pas délégué » ce droit, a déclaré M. Khamzaev, cité par les agences russes.