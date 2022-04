« Bad Boys 4 » en pause: les projets de Will Smith dans la tourmente après la gifle aux Oscars

À Hollywood, la gifle donnée par Will Smith a divise et a provoqué une désolidarisation vis à vis de l’acteur. Plusieurs de ses projets sont désormais en stand-by.

L’acteur avait annoncé qu’il « acceptera toutes les conséquences » de son geste lors de la cérémonie des Oscars le week-end dernier. Will Smith s’était levé et avait giflé Chris Rock après une blague de ce dernier sur l’alopécie de Jada Pinkett Smith. Le geste de l’acteur est d’autant plus surprenant que l’acteur avait une bonne réputation dans le milieu du cinéma depuis le début de sa carrière il y a 30 ans.

Aujourd’hui, les premières conséquences commencent à arriver. Le média Hollywood Reporter annonce déjà que des projets de l’acteur sont désormais en stand-by dont son prochain film « Bad Boys 4 ». Le film était en pré-production.