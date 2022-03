Les stars réagissent à la gifle de Will Smith: «C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie»

La claque que Will Smith a donnée à Chris Rock restera comme l’un des moments les plus choquants de l’histoire des Oscars. L’Académie des Oscars, le fils de Will et Jada, la police et les stars ont réagi à l’incident.

Tiffany Haddish a confié qu'elle avait trouvé la gifle de Will Smith à Chris Rock « magnifique ». « J'ai vu un homme noir se lever pour défendre sa femme. Cela signifie beaucoup pour moi », a déclaré l'actrice de 42 ans à l'issue de la cérémonie.

Tiffany a joué avec Jada Pinkett Smith dans le film « Girls Trip » en 2017. « C'est ce que votre mari est censé faire non? Vous protéger! Peut-être que les gens n'aiment pas la façon dont ça s'est passé mais pour moi, c'était la plus belle chose à voir parce que ça me fait croire qu'il y a encore des hommes qui aiment et qui se soucient de leurs femmes. »

Pour Tiffany, « si Jada n'avait pas été blessée » par la plaisanterie, « Will n'aurait rien dit ».

Le fils de Will et Jada réagit sur Twitter

Jaden Smith, le fils de Jada Pinkett et Will, a posté ce que l'on peut interpréter comme un message de soutien à son père sur Twitter. Il a écrit: « C'est comme ça qu'on fait. » Il a ensuite confié que le discours de son père l'avait fait pleurer.

« La violence n’est pas ok mais... »

Sophia Bush a écrit sur Twitter: « La violence n'est pas ok. Une agression n'est jamais la réponse. » Mais elle ajoute: « C'était la deuxième fois que Chris se moquait de Jada sur la scène des Oscars et aujourd'hui, il en avait après son alopécie. Frapper quelqu'un sur sa maladie auto-immune n'est pas correct. Le faire de façon délibérée est cruel. Ils ont tous les deux besoin de respirer un peu. »

Chris Rock s'était moqué de Jada Pinkett Smith en 2016, toujours sur la scène des Oscars. Jada avait boycotté la cérémonie pour son manque de diversité. Chris Rock déclarait alors: « Jada qui boycotte les Oscars, c'est comme moi qui boycotte la culotte de Rihanna. Je n'ai pas été invité. »

« Il aurait pu le tuer »

Judd Apatow, dans un tweet supprimé depuis, a écrit: « Il aurait pu le tuer. C'est un pur accès de rage et de violence. Ils ont entendu des millions de blagues sur eux au cours des trente dernières années. Ils ne sont pas des nouveaux venus à Hollywood. Il a perdu la tête. » Il a ajouté: « J'ai plus de cheveux dans mon dos que sur la tête et je peux en rire. »

L’Académie des Oscars réagit

L'Académie des Oscars a aussi réagi dans un tweet, très bref: « L'Académie ne tolère pas la violence, sous quelque forme que ce soit. Ce soir, nous sommes ravis de célébrer les lauréats de notre 94e cérémonie des Oscars, qui méritent ce moment de reconnaissance de la part de leurs pairs et des cinéphiles du monde entier . »

La police annonce que Will Smith ne sera pas poursuivi

La police de Los Angeles a annoncé que Chris Rock avait refusé de porter plainte contre Will Smith. Celui-ci ne sera donc pas poursuivi. La police précise que si la victime souhaite porter plainte à une date ultérieure, elle se rendra disponible.

