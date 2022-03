Le choc aux Oscars: Will Smith frappe Chris Rock en direct après une blague sur sa femme (vidéo)

Sidération aux Oscars. Chris Rock a fait une blague sur la perte de cheveux de Jada Pinkett Smith. Will Smith s’est levé de son siège et l’a giflé en direct.

Dans cet épisode très intime, Jada Pinkett Smith disait avoir été « terrifiée » le jour où elle s'est retrouvée sous la douche avec des poignées de cheveux dans les mains. Elle s'interrogeait alors: « Est-ce que je vais devenir chauve ? »

Will Smith et Jada Pinkett Smith aux Oscars. - isopix

Will Smith, qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur quelques minutes après l'incident, s'est levé de son siège et a giflé le présentateur, le laissant sur scène, sous le choc. « Oh wow, Will Smith vient de me mettre une sacrée claque », a déclaré Chris Rock tandis que son agresseur retournait s'asseoir.

Will Smith, depuis son siège, a hurlé à Chris Rock: « Tu enlèves le nom de ma femme de ta put... de bouche. »