Jean-Jacques Bourdin s’exprime pour la première fois après les plaintes pour agression sexuelle

Le journaliste Jean-Jacques Bourdin a tenu à régler ses comptes avec Valérie Pécresse aujourd’hui sur Twitter. En janvier dernier, une plainte a été déposée contre lui pour agression sexuelle. Les faits remonteraient à 2013 et la plainte vient d’une ancienne collègue de travail. Un février dernier, une deuxième plainte a été lancée contre lui. Après cette seconde accusation, le journaliste a été évincé de l’antenne de BFMTV et RMC par la direction.

Aujourd’hui, Jean-Jacques Bourdin revient sur Twitter et écrit : « Bonjour à toutes et à tous. Merci du fond du cœur pour les innombrables messages que je reçois. Vous nous manquez, me dites-vous, vous aussi vous me manquez ».