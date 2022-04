Une prestation classée X aux Grammys: «Oui, ça va, on a compris» Lil Nax X a livré un show très osé aux Grammy Awards. Sa prestation a provoqué de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.

Par la rédaction Publié le 4/04/2022 à 10:07 Temps de lecture: 2 min

Lil Nas X s'est produit aux Grammy Awards dimanche soir et il a offert une prestation classée X qui a provoqué diverses réactions sur les réseaux sociaux. Alors qu'il était sur scène aux côtés du rappeur Jack Harlow, 24 ans, au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, il a mis son micro au niveau de son entrejambe et l’a balancé comme s’il s'agissait de son sexe.

Lil Nas X a régulièrement mis sa main entre ses jambes lorsqu'il interprétait « Industry Baby ». « Je crois que nous savons qu'il a un pénis vu qu'il l'a attrapé un million de fois pendant sa performance », s'énervait un internaute sur Twitter. D'autres s'en amusaient: « Regardez la performance de Lil Nas aux Grammys et buvez un coup à chaque fois qu'il attrape son pénis. Sérieusement, il a une démangeaison? »

Sur Twitter, Lil Nas X annonçait son programme de la soirée: « Je vais soit gagner un Grammy, aller dans un club, me saouler et coucher avec un inconnu, soit perdre chaque Grammy, aller dans un club, me saouler et coucher avec un inconnu. »

Il a ensuite déclaré, après la cérémonie où il n'a reçu aucun prix: « Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu tous mes Grammys. Je ne suis plus gay désormais. » Ce tweet fait référence au fait qu'il a gagné deux Grammys pour la chanson « Old Town Road » avant de faire son coming out.

Rejoignez-nous sur Facebook pour ne rien rater de l’actu people, royale et société.