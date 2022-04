Les princesses Beatrice et Eugenie citées dans l'affaire de fraude qui éclabousse le prince Andrew

Les princesses Beatrice et Eugenie sont impliquées dans la nouvelle affaire honteuse de leur père. Eugenie a réagi aux accusations.

Le prince Andrew est accusé de fraude. Nebahat Evyap Isbilen, millionnaire turque, affirme avoir confié 67 millions de livres sterling à son conseiller financier Selman Turk. Elle accuse Selman Turk d'avoir détourné 40 millions de livres, soit 47 millions d’euros. Il aurait, par la suite, versé des « sommes significatives » au prince Andrew et à ses proches. Son ex-femme Sarah Ferguson aurait touché 225.000 livres sterling et sa fille, la princesse Eugenie, 25.000 livres sterling.

Nebahat Isbilen pensait que cette somme était destinée à lui offrir un nouveau passeport après avoir fui le pays où son mari est emprisonné. Mais le bureau de Selman Turk et du prince Andrew ont déclaré qu'il s'agissait d'un « cadeau de mariage » pour la princesse Beatrice. Beatrice a épousé Edoardo Mapelli Mozzi en juillet 2020.

Eugenie réagit

Dans une déclaration partagée avec le magazine People, la princesse Eugenie déclare: « Le 31 mars 2022, j'ai reçu une lettre du cabinet d'avocats Peters & Peters représentant leur cliente Nebahat Evyap Isbilen dans sa plainte contre M. Selman Turk et diverses sociétés. Je ne connais ni Mme Isbilen ni M. Turk (ni aucun autre détail de la plainte) et j'ai été surprise de recevoir cette lettre, qui me demandait d'expliquer deux paiements reçus sur mon compte bancaire en octobre 2019, que j'ai compris comme étant des cadeaux d'un ami de la famille de longue date pour aider à payer le coût d'une fête surprise pour le soixantième anniversaire de ma mère, Sarah, duchesse d'York. »

« Début octobre 2019, j'avais reçu un appel de notre ami de la famille disant qu'il voulait apporter une contribution financière à la fête d'anniversaire de ma mère. Il voulait participer aux frais de restauration. J'ai suggéré que toute contribution pouvait être versée directement aux traiteurs, mais en l'occurrence, j'ai fourni les détails de mon compte sur lequel deux paiements ont été effectués pour un total de 25.000 livres sterling, que j'ai ensuite transférés à la société organisant la fête de ma mère. »