Le prince Andrew mêlé à une affaire de fraude se trouve devant la justice

L’homme d’affaires, Selman Turk est désormais accusé d’avoir détourné 40 millions de livres soit 47 millions d’euros qui avaient appartenu à Nebahat Isbilen. La défense de la plaignante explique que « l’argent a été utilisé pour des objectifs non connectés à Mme Isbilen avec par exemple, des sommes significatives payées au prince Andrew et à Sarah Ferguson ». Ces transactions auraient eu lieu en novembre 2019. Quelques jours avant, Selman Turk recevait un prix dans une compétition d’entrepreneurs, organisé par le prince Andrew.

Parmi la presse britannique, The Telegraph rapporte que le prince Andrew aurait reçu un peu plus d’un million de livres suite à ces transactions. Dans les sommes versées, Nebahat Isbilen aurait réalisé un « cadeau » de 750.000 livres sur les conseils de Selman Turk. Entre autres, la septuagénaire espérait récupérer un passeport britannique et ainsi quitter la Turquie. Du côté du prince Andrew, l’argent a été rendu et les sollicitations n’ont pas été réalisées.