Charles et William «consternés» par l’arrivée d’Elizabeth II au bras du prince Andrew (vidéos)

Ce 29 mars, une messe en l’honneur du prince Philip avait lieu à l’abbaye de Westminster. De nombreux membres de la famille royale étaient présents pour la célébration, dont le prince Andrew. Une nouvelle apparition qui fait beaucoup de bruit.

C’est un geste fort et symbolique d’Elizabeth II : la reine Elizabeth II est arrivée et est repartie au bras du duc d’York, qui a mis la monarchie britannique dans l’embarras ces dernières années. Le prince, qui a scellé un accord à l’amiable avec Virginia Roberts Giuffre en février dernier, a également eu le privilège d’escorter sa mère à sa chaise. Cet honneur était censé être celui du doyen de l’abbaye, alors cette mise en scène n’a pas plus à Charles et William qui se sont dits « consternés ».