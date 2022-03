La reine Elizabeth émue aux larmes à la cérémonie d’hommage à Philip (vidéo)

Jusqu’au dernier moment, personne ne savait si la reine Elizabeth serait assez en forme pour assister à la cérémonie d’hommage à son défunt mari. Elle y était et elle a prise par l’émotion.

Sur Twitter, on peut lire: « Je ne sais pas qui vous êtes et ce que vous pensez de l'institution monarchique. Mais si cette photo d'une Reine frêle et âgée, les larmes aux yeux, en train de se souvenir de son défunt époux ne vous donne pas la chair de poule, vous n'êtes pas humain. »

Elizabeth a été très affectée par la disparition de celui dont elle partageait la vie depuis 1947. Le temps passe, mais elle n’oublie rien.

La princesse Beatrice a, elle aussi, eu du mal à cacher son émotion : elle a fondu en larmes et a dissimulé son visage, le temps de se reprendre.