Andrew: l’humiliation totale

Le communiqué est tombé dans la soirée du 13 décembre, laconique et sans appel : « Avec l’accord et l’approbation de la Reine, les affiliations militaires et parrainages royaux du duc d’York ont été rendus à la Reine. Le duc d’York continuera à ne pas assumer de fonctions publiques et se défend dans cette affaire comme citoyen privé. » Après la décision du tribunal new-yorkais de maintenir le procès civil à l’encontre du prince Andrew à l’automne prochain, la pression était devenue maximale sur Buckingham Palace. Elizabeth II a décidé de frapper fort et sans appel, avant tout pour protéger la monarchie. En lâchant le Prince, naguère son « fils préféré », âgé de 61 ans, la Reine tente de prendre de la distance et de protéger au maximum l’institution royale britannique salement éclaboussée par les frasques de cet enfant terrible. Le communiqué est clair : la Souveraine ne paiera pas l’addition du procès !