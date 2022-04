Quatre célèbres mannequins en sous-vêtements: cette nouvelle photo iconique vaut 324 millions d’euros

Le journal flamand Het Laatste Nieuws a fait le calcul: un patrimoine de 324 millions d'euros est réuni sur cette photo. Chaque mannequin pèse lourd, très lourd. Les jambes d'Heidi Klum valent à elles seules 2 millions de dollars. Une jambe vaut même plus que l'autre. La jambe gauche vaut 1 million de dollars, la droite vaut 1,2 million. Et si la gauche vaut moins que l'autre, c'est parce que Heidi s'est coupée quand elle était jeune et qu'elle a une cicatrice.

Tyra Banks a confié qu'elle n'avait pas fait de photos en lingerie depuis qu'elle a arrêté les défilés. « La séance de SKIMS a été très spéciale », a-t-elle confié. « Mon corps est différent du corps que j'avais lorsque je défilais. Et je suis excitée de le montrer dans toute sa gloire courbée actuelle. » La marque de lingerie SKIMS s'adresse à toutes les femmes et à toutes les silhouettes.

Le patrimoine de Tyra Banks, premère femme d'origine afro-américaine à faire les couvertures de GQ et du Sport Illustrated Swimsuit, vaut 82 millions d'euros. Elle est un visagé connu de la télévision: elle a notamment présenté America's Next Top Model et la version US de Danse avec les stars.

La fortune d'Heidi Klum est évaluée à 146 millions d'euros. Elle fut le premier mannequin allemand à devenir égérie pour Victoria's Secret. Alessandra Ambrosio pèse 73 millions d'euros. On l'a vue défiler pour Dior, Armani ou encore Ralph Lauren. Candice Swanepoel, la petite jeune de la bande (elle a 33 ans alors que les autres ont toutes plus de 40 ans), est assise sur un pactole évalué à 23 millions d'euros.