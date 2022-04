Gérard Vivès sur son terrible accident sur le plateau de TF1: «Je ne devrais plus être là»

« Normalement, je ne dois plus être là », a lancé d’emblée le comédien, racontant ce qu’il s’est passé sur le plateau du « Juste Prix », ce jour où il s’est mis en scène avec une pelleteuse : « On me lève à 3 mètres et puis à 5 mètres, on me fait tourner et le câble lâche. Et je m'écrase ». Inconscient suite au choc, Gérard Vivès est réanimé sur place : « Je me vois en l'air. Mais je ne me souviens pas quand je m'écrase. Je me réveille après quand on me réanime. Je ne comprends pas vraiment, puis la mémoire est revenue petit à petit assez vite […] Je suis par terre. On me met une minerve. On est en train de m'immobiliser parce qu'on ne sait pas si ma colonne a cassé ». « Je ne sens pas mes jambes. Je sens qu'il y a quelque chose, mais je n'arrive pas à m'en rendre compte », a encore détaillé l’accolyte de Vincent Lagaf’.

Malgré ce grave accident, trois mois plus tard, Gérard Vivès est de retour sur le plateau du jeu télé. Mais c’est quelques mois après l’accident que le choc arrive réellement : « Je ne suis pas bien dans ma tête. Je pleure assez facilement. Je ne me sens pas bien sans savoir pourquoi et je pense que c'est le cerveau, l'inconscient qui dit : 'Normalement, tu ne devrais plus être là' ». Il se rend compte qu’il est en dépression. « C’est juste une prise de conscience », a-t-il résumé face à Jordan de Luxe.

Un dur moment, mais qui est derrière le comédien depuis longtemps maintenant.