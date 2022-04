«Les vétos»: un plaidoyer en faveur du monde rural

En terre bourguignonne, un vétérinaire apprend avec anxiété le départ à la retraite de son associé, celui qui lui avait mis le pied à l’étrier. Nico va donc devoir se débrouiller seul, jusqu’à ce qu’il trouve quelqu’un pour le seconder. Le retraité lui suggère sa nièce Alexandra. Celle-ci vient d’être diplômée, avec une spécialisation dans la recherche. Elle vit à Paris et n’a pas du tout l’intention d’exercer sur le terrain, dans la région de sa propre enfance. Pourtant, la jeune femme pousse la curiosité jusqu’à effectuer le voyage en province, où elle (re)découvre un milieu globalement hostile mais néanmoins attachant. Amusant de constater que les responsables de la programmation de la RTBF aient choisi de diffuser « Une hirondelle a fait le printemps » en seconde partie de soirée, pour succéder à ces « Vétos » présentés en première diffusion francophone et non cryptée. Car le thème est grosso modo le même, évoquant la difficulté du monde rural à survivre dans cet univers hostile de la mondialisation et son lot de concurrences déloyales.