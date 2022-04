Britney Spears n’en a pas fini avec ses parents: sa mère lui réclame plus de 660.000 dollars

Il rappelle qu'il y a eu une « mauvaise gestion financière » dans la famille Spears bien avant la mise sous tutelle et que c'est Britney qui a épongé les dettes de tout le monde. L'avocat de Britney indique également que « Lynne Spears réside depuis au moins dix ans dans une grande et coûteuse maison appartenant à Britney Spears à Kentwood, en Louisiane, et que Britney paie continuellement et généreusement les services téléphones, l'assurance, les impôts fonciers, l'entretien de la piscine, les réparations pour un total de 1,7 million de dollars aujourd'hui. »

La mise sous tutelle de Britney Spears a pris fin le 12 novembre 2021. Pendant 13 ans, le père de Britney décidait de tous ses faits et gestes.

En novembre dernier, Britney écrivait sur Instagram: « J'ai peut-être été mise sous la tutelle de mon père il y a 13 ans, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est ma mère qui lui en a donné l'idée. »