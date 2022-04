«Un régime au soleil»: une candidate de «Koh-Lanta» révèle ses motivations (vidéo)

Ce n’est un secret pour personne, dans « Koh-Lanta », les organismes des candidats sont mis à rude épreuve. La faim se fait rapidement sentir et les épreuves fréquentes épuisent vite les réserves des aventuriers.

D’ailleurs, lors de chaque saison, il y a toujours un moment où les candidats se retrouvent face à un miroir et une balance, et se rendent compte du nombre de kilos qu’ils ont perdu au cours de leur aventure. Souvent, ils sont choqués et pour certains, ce moment est assez redouté, tellement leur corps a changé.