Britney Spears annonce être enceinte de son troisième enfant

Déjà mère de deux adolescents de 15 et 16 ans, Britney Spears, âgée de 40 ans, annonce être enceinte de son troisième enfant. Elle explique sur Instagram pourquoi on la « verra moins ».

Britney Spears, 40 ans, a annoncé, ce lundi 11 avril, être enceinte de son troisième enfant. Libérée de la tutelle paternelle depuis novembre, Britney vit sa nouvelle vie à fond aux côtés de son fiancé Sam Asghari, 28 ans.

Britney Spears, déjà maman de Jayden, 15 ans, et Sean, 16 ans, qu'elle a eus avec Kevin Federline, a expliqué sur Instagram qu'on la verra moins « à cause des paparazzis qui gagneront de l'argent en me photographiant, comme ils l'ont malheureusement déjà fait. »