Sean Penn envisage de «prendre les armes» et d’aller se battre en Ukraine

Sean Penn envisage « de prendre les armes » et d'aller se battre aux côtés des Ukrainiens. L'acteur, qui était en première ligne au début du conflit pour le documenter, a expliqué au magazine Hollywood Authentic: « Si vous avez été en Ukraine, vous battre doit vous traverser l'esprit. Et vous vous demandez alors en quel siècle sommes-nous. Parce que j'étais à la station-service de Brentwood l'autre jour et je pense maintenant à prendre les armes contre la Russie. Mais que se passe-t-il? »

Fin février, Sean Penn était en Ukraine pour un documentaire au sujet des tensions politiques. Il explique: « La seule façon possible de rester en Ukraine plus longtemps à ce moment-là arait été de tenir un fusil, probablement sans gilet pare-balles. Parce qu'en tant qu'étranger, j'aurais voulu donner ce gilet pare-balles à un civil ou à un combattant avec plus de compétences que moi ou un homme ou une femme plus jeune qui aurait pu se battre plus longtemps que moi ».