Ce que signifie vraiment la punition de Will Smith: le petit détail qui doit le contenter

Will Smith a réagi à la sentence de l’Académie, disant qu'il acceptait et respectait sa décision.

Will Smith ne pourra plus assister à la cérémonie des Oscars pendant dix ans, ni en personne, ni virtuellement. Voilà comment l'Académie des Oscars a décidé de le punir suite à la gifle qu'il a administrée à Chris Rock lors de la dernière remise de prix. Sa femme, qu’il dit avoir défendue, avait réagi bizarrement lors de son geste.

On apprend aujourd'hui que cette punition ne signifie pas pour autant que Will Smith ne pourra plus être nommé aux Oscars pour son travail. En effet, même s'il ne peut plus assister à l'événement, il lui est toujours possible de voir son nom cité aux Oscars. « Mais je doute que ça arrive dans un avenir proche », tempère Dave Karger, expert américain en divertissement au magazine People.

Will Smith sera bientôt l'affiche du thriller « Emancipation » d'Apple TV, possible candidat aux prochains Oscars. Apple TV est le premier service de streaming à avoir vu l'un de ses films remporter la récompense suprême aux Oscars. « Coda » est reparti avec le prix du meilleur film.

Une semaine avant d'apprendre sa punition, Will Smith a démissionné de l'Académie. Il ne pourra donc plus voir les films envisagés pour les Oscars ni voter pour les nominés.