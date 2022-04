Conseils et recettes pour préparer soi-même des repas à son chien

Avec des prix qui peuvent atteindre les 7 ou 8 euros du kilo, les croquettes pour chien de marques réputées, les seules considérées comme bien équilibrées, ne sont vraiment pas données. Et des particuliers se tournent, comme cela se faisait encore couramment il y a 30 ans, vers des repas qu’ils préparent eux-mêmes, en alternance ou en remplacement complet de la nourriture industrielle. Mais attention !, les chiens ne mangent pas la même chose que nous et mieux vaut leur concocter un plat spécifique plutôt que de leur donner les restes des repas de la famille. De plus, certains aliments destinés aux humains sont à proscrire complètement pour nos compagnons à quatre pattes (lire par ailleurs).