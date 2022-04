Testé pour vous: Oppo Find X5 Pro

Non, Oppo n’a pas décidé de sauter une génération en passant directement du Find X3 Pro sorti l’an dernier à ce Find X5 Pro. L’explication est d’un tout autre ordre : une grande partie de l’Asie est marquée par la tétraphobie : les superstitieux y considèrent le 4 comme un chiffre porte-malheur ! Le Find X3 Pro (1.149€) constituait l’un des meilleurs smartphones de 2021. Aujourd’hui, son successeur voit son prix s’envoler de 150€. Est-ce justifié ? Commençons par l’aspect design. La face arrière, incurvée sur les quatre bords, est conçue en céramique microcristalline. Cet alliage, plus lourd, serait deux fois plus dur que le verre tout en dissipant mieux la chaleur. Le moulage met le bloc photo en évidence. Il comprend le flash, un capteur de luminosité, un micro, un grand-angle 50 MP, un ultra grand-angle 50 MP et un téléphoto (2x) 13 MP.