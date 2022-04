Pour Line Papin, «avorter, c’est aussi faire attention à la vie»

À 26 ans, Line Papin nous livre un témoignage sobre et intime sur l’avortement et les fausses couches. Des épreuves douloureuses dont s’est relevée l’épouse de Marc Lavoine.

« Par pudeur, j’allais me taire » : ce sont les premiers mots d’« Une vie possible », mais c’est surtout le sentiment de beaucoup de femmes confrontées à ces moments de vie difficiles à franchir. L’auteure a pourtant choisi de se dévoiler.

Pendant le confinement, vous avez perdu des jumeaux après une fausse couche. Pourquoi partager cette expérience dans un livre ?

J’ai l’habitude d’écrire sur ce que je traverse. Et là, j’ai eu ce besoin très rapidement pour comprendre ce qui m’arrivait, pourquoi à moi, pourquoi j’avais le poids de cette responsabilité et pourquoi ce silence pesant flottait autour de moi. J’avais beaucoup de questions sur ce phénomène de vie et de mort que je traversais.

Vous avez vite compris que ces épreuves, avec l’avortement, sont encore taboues dans la société.